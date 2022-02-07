Gemlik Körfezi'ndeki depremin ardından Naci Görür’den korkutan Marmara uyarısı

07 Şubat 2022 Pazartesi, 13:29

Gemlik Körfezi’nde dün 4.1 büyüklüğünde meydana geldi.

Depremin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, Marmara'yı uyararak kritik değerlendirmelerde bulundu.

Görür, şu ifadelere yer verdi:

"Dün Kapaklı/Armutlu-Yalova'da, Gemlik Körfezi'nde 4,1'lik deprem oldu. Bu deprem Gemlik Fayı'na bağlı olmalı. Gemlik Fayı, KAF'ın güney kolunun bir parçası. Biz Marmara depremini kuzey kolda bekliyoruz. Ancak Marmara'nın güney kesimleri de ciddi bir şekilde stres biriktiriyor."

Dün Kapaklı/Armutlu-Yalova’da, Gemlik Körfezi’nde 4,1’lik deprem oldu. Bu deprem Gemlik Fayına bağlı olmalı. Gemlik Fayı KAF’ın güney kolunun bir parçası. Biz Marmara Depremini kuzey kolda bekliyoruz. Ancak Marmaranın güney kesimleri de ciddi bir şekilde stres biriktiriyor. pic.twitter.com/ZqYKFZTwIp — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) February 7, 2022



