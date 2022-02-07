Gemlik Körfezi'ndeki depremin ardından Naci Görür’den korkutan Marmara uyarısı

Prof. Dr. Naci Görür, dün Gemlik Körfezi'nde meydana gelen depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
07 Şubat 2022 Pazartesi, 13:29
Gemlik Körfezi'ndeki depremin ardından Naci Görür’den korkutan Marmara uyarısı
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Gemlik Körfezi’nde dün 4.1 büyüklüğünde meydana geldi.

Depremin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, Marmara'yı uyararak kritik değerlendirmelerde bulundu.

Görür, şu ifadelere yer verdi:

"Dün Kapaklı/Armutlu-Yalova'da, Gemlik Körfezi'nde 4,1'lik deprem oldu. Bu deprem Gemlik Fayı'na bağlı olmalı. Gemlik Fayı, KAF'ın güney kolunun bir parçası. Biz Marmara depremini kuzey kolda bekliyoruz. Ancak Marmara'nın güney kesimleri de ciddi bir şekilde stres biriktiriyor."



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