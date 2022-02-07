Gemlik Körfezi'ndeki depremin ardından Naci Görür’den korkutan Marmara uyarısı
Prof. Dr. Naci Görür, dün Gemlik Körfezi'nde meydana gelen depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Gemlik Körfezi’nde dün 4.1 büyüklüğünde meydana geldi.
Depremin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, Marmara'yı uyararak kritik değerlendirmelerde bulundu.
Görür, şu ifadelere yer verdi:
"Dün Kapaklı/Armutlu-Yalova'da, Gemlik Körfezi'nde 4,1'lik deprem oldu. Bu deprem Gemlik Fayı'na bağlı olmalı. Gemlik Fayı, KAF'ın güney kolunun bir parçası. Biz Marmara depremini kuzey kolda bekliyoruz. Ancak Marmara'nın güney kesimleri de ciddi bir şekilde stres biriktiriyor."
Dün Kapaklı/Armutlu-Yalova’da, Gemlik Körfezi’nde 4,1’lik deprem oldu. Bu deprem Gemlik Fayına bağlı olmalı. Gemlik Fayı KAF’ın güney kolunun bir parçası. Biz Marmara Depremini kuzey kolda bekliyoruz. Ancak Marmaranın güney kesimleri de ciddi bir şekilde stres biriktiriyor. pic.twitter.com/ZqYKFZTwIp— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) February 7, 2022
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
- Ücretsiz ve bayat ekmek kuyruğu
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
En Çok Okunan Haberler
- Görür’den korkutan Marmara uyarısı
- Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı!
- İsrail Dubai'ye uçuşları durdurabilir
- '2022, UFO'lar konusunda sarsıcı bir yıl olacak'
- Cedi Osman, LeBron James'in ardından bir ilki başardı!
- CHP İzmir'den 30 'fatura' protestosu: Zamları geri alın
- Papa'dan kadın haysiyetini aşağılamayın mesajı
- İBB Bilim Kurulu'ndan hızlı test çağrısı
- Kilosu 2 bin 800 liradan satılıyor
- Spotify kullanıcılarını kaybediyor