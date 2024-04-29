Gemlik’te 5 uyuşturucu taciri tutuklandı

Yayınlanma: 29.04.2024 - 17:45

Güncelleme: 29.04.2024 - 17:47

Bursa Narkotik Büro Gemlik Şubesi, Gemlik ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 5 kişi, teknik ve fiziki takibin sonunda yapılan operasyonla gözaltına alındı. Zanlıların üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda, çeşitli uyuşturucu ve suç aleti ele geçirildi.

Yapılan incelemeler sonrasında Y.S., T.A., P.V., A.E.O.ve S.S.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.