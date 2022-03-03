Genç bilim insanları İzmir’de yarışacak

03 Mart 2022 Perşembe, 11:00

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in gençlerin gelişimleri için fırsat yaratma hedefi doğrultusunda İzmir, 4-6 Mart tarihleri arasında First Robotics Competition (FRC) uluslararası robot yarışmasının bölgesel organizasyonuna ev sahipliği yapacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Fikret Yüksel Vakfı (FYF), İZFAŞ ve İZELMAN A.Ş’nin stratejik ortaklığında Fuar İzmir’de düzenlenecek yarışlar FRC’nin Avrupa bölgesinde yılki ilk etkinliği olacak. Türkiye’den 8 ilden 32 takım ve Polonya’dan 2 takım tasarladıkları endüstriyel robotlarla yarışacak.

FRC etkinliğinin bu sezon için teması “Hızlı Tepki” (Rapid React) olarak belirlendi. FIRST Robotics Competition takımları tema kapsamında belirlenen kurallar, sınırlı zaman ve kaynaklarla endüstriyel boyutta robotlar inşa edip programlayacak. Genç bilim insanı adayları, robotik çalışmaların yanında bilim ve teknolojiyi yaymak ve topluluklarını geliştirmek için sosyal sorumluluk projeleri de sunacak.

FRC NEDİR?

Her yıl lise öğrencileri için düzenlenen uluslararası robot yarışması FRC, bilimi, teknolojiyi, matematiği ve mühendisliği içinde barındıran, bu alanlarda gençleri geleceğin kendine güvenen ve yaratıcı liderleri olarak yetiştirmeyi amaçlıyor. 33 ülkeden ortalama 95 binin üzerinde öğrenciyi ağırlıyor. Takımlar tema kapsamında, kendileri için belirlenen görevlerin üstesinden gelmeyi başarabilen robotlar geliştirmeye çalışıyor. Dünya çapında bilinirliğe sahip organizasyonda Türkiye en çok amatör takım çıkaran ülkeler arasında yer alıyor.