Genç çift düğünlerinin olacağı günün sabahında ölü bulundu

Genç çift düğünlerinin olacağı günün sabahında ölü bulundu

25.04.2026 14:03:00
İHA
Genç çift düğünlerinin olacağı günün sabahında ölü bulundu

Burdur'un Çavdır ilçesinde düğünlerinin olacağı günün sabahında evde ölü bulundu. Çiftin elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

Olay, sabah saatlerinde Burdur'un Çavdır ilçesi Küçükalan köyünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, akşam kınaları olan ve bugün düğünleri olacak Ayşegül Maral (20) ve Fatih Özaslan (34) çifti ikametlerinde yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu.

Yakınların ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILDIKLARI İHTİMALİ

Ekiplerin çalışmasının ardından çiftin cenazeleri morga kaldırılırken ölüm nedenleri yapılacak olan otopsinin ardından kesinleşeceği öğrenildi.

Evde yapılan incelemede ise çiftin elektrik akımına kapılması sonucu hayatlarını kaybettiği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

