Genç gemiciden 15 aydır haber yok!
Portekiz’in Porto Limanı’na ulaşmak için Mısır’ın Suez Limanı’ndan demir alan, Liberya bayraklı, 172 metre uzunluğunda ve 27 metre genişliğindeki “Dema M” adlı genel kargo taşıyan gemide, 4’üncü mühendis olarak çalışan gemi ve makine mühendisi Yiğit Acar’ın, 7 Eylül 2022’de gemide olmadığı tespit edildi.
Acar’ın kaybolmasının ardından 15 ay geçti ancak hâlâ kendisinden bir haber alınamadı.
‘GÖRÜNTÜLERİ İSTİYORUM’
Konuya ilişkin Yiğit Acar’ın annesi Arzu Acar Cumhuriyet’e konuştu. Arzu Acar olayın üzerinden 15 ay geçmiş olmasına karşın hâlâ bir gelişme olmadığını ifade ederek yaşananlara tepki gösterdi. Acar, “Olayın ilk zamanlarında bürokratik yazışmalar nedeniyle çalışmaların uzun süreceğini söylüyorlardı şimdi ise görüntüleri isteğimizde ‘Olayın üzerinden uzun süre geçti’ diyorlar. Ben oğlumun gemiye binip binmediğinden bile emin değilim. Buna dair kesin bir delil istiyorum, görüntüleri talep ediyorum” dedi. l İSTANBUL
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