Genç İzmir Tiyatro Topluluğu, ilk oyununu sergiledi
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle kurulan Genç İzmir Tiyatro Topluluğu, ilk oyununu sahneledi. Vedat Murat Güzel’in yönettiği ‘Artiz Mektebi’ oyunu, izleyicilerin beğenisini topladı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi destekleriyle oluşturulan Genç İzmir Tiyatro Topluluğu, ilk oyunu ile sahneye çıktı. İzmir Sanat Merkezi’nde sahnelenen, Vedat Murat Güzel’in yönettiği Artiz Mektebi adlı oyunla gençler sahneye çıkmanın heyecanını yaşadı. Müjdat Gezen’in yazdığı oyunda 30 genç yer aldı.
İzmirlilerin yoğun ilgi gösterdiği oyun sonunda gençlere teşekkür belgelerini veren Gençlik Çalışmaları ve Sosyal Projeler Şube Müdürü Burcu Önenç, tiyatronun amacının yürekleri eğitmek olduğunu ifade ederek, yıl boyu merkezde ve ilçelerde yapmış oldukları çalışmalar için oyun yönetmeni Köy Tiyatroları Koordinatörü ve yönetmen Vedat Güzel’i ve gençleri tebrik etti. Vedat Güzel ise tiyatronun toplumun farklı kesimlerine ulaşma konusunda önemli bir araç olduğunu belirterek, “Köy Tiyatrosu, Kadın Tiyatrosu ve Çocuk Tiyatrosunun ardından gençlerin de artık bir tiyatrosu var. Genç İzmir ile daha çok gence ulaşacağız” dedi.
GENÇ İZMİR TİYATRO TOPLULUĞU
Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi’nde 2021 yılının Kasım ayında kurulan Genç İzmir Tiyatro Topluluğu’nun atölye çalışmalarına 100’e yakın genç katıldı. Yıl boyunca düzenlenen gençlik şenliklerinde doğaçlama tiyatro ve pantomim de yapılarak gençlerin ve çocukların tiyatroyla buluşması sağlandı.
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