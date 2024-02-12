Genç kadın ‘çok yoruldum’ mesajı atıp intihar etti

Samsun’da arkadaşlarına "Çok yoruldum, yapamıyorum" mesajı atan 1 çocuk annesi 36 yaşındaki kadın, 4. katın penceresinden atlayarak hayatına son verdi.

İHA
Yayınlanma: 12.02.2024 - 19:46
Genç kadın ‘çok yoruldum’ mesajı atıp intihar etti
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Olay, Atakum ilçesi Yeni Mahalle’de gece saat 23.30 sıralarında meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, eşinden 13 yıl önce ayrıldığı öğrenilen 1 çocuk annesi A.Z (36), girdiği bunalım sonucu WhatsApp’taki arkadaşlarının bulunduğu gruba "Kendimi öldürmeyi düşünüyorum. Çok yoruldum, yapamıyorum" mesajı attı. 

Genç kadının yanına giden arkadaşları, evin önüne geldiklerinde onun 4. kattaki evinin penceresinde ayakları dışarı sarkmış halde oturduğunu gördüler.

A.Z, arkadaşlarının gözleri önünde kendini 4. katın penceresinden aşağı attı. Ağır yaralanan A.Z., özel araçla arkadaşları tarafından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. 

A.Z, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


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