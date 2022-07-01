Genç kadın, tartıştığı eski nişanlısını öldürdü
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde Selim Aydın (42), tartıştığı eski nişanlısı Nurcan O. (30) tarafından bıçakla öldürüldü
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi'nde Nurcan O., anlaşmazlık yaşadığı nişanlısı Selim Aydın'dan bir süre önce ayrıldı. Selim Aydın, bugün, kendisini terk eden Nurcan O.'yu konuşmak için evine davet etti. İkili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Nurcan O., mutfaktan aldığı bıçakla Aydın'ı yaralayıp, evden kaçtı.
Kendi evine giden Nurcan O.'nun durumu ağabeyi M.O.'ya anlatması üzerine ağabeyi hemen Selim Aydın'ın evine gitti.
M.O., ağır yaralı halde bulduğu Aydın'ı kendi aracı ile Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi'ne götürdü. Aydın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, Nurcan O.'yu gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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