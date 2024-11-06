Genç kadın yurt binası önünde ölü bulundu

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 22 yaşındaki genç kız yurt binası önünde ölü bulundu.

Genç kadın yurt binası önünde ölü bulundu
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İHA
Yayınlanma: 06.11.2024 - 12:17

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi’nde sabah 07.00 sıralarında bir kadın öğrenci yurt binası önünde ölü bulundu. İddiaya göre, öğrenci yurdu önünde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaptıkları kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden şahsın 22 yaşındaki Hatice Tunç olduğu ve yurtta kaldığı tespit edilirken genç kadının cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

 


Etiketler: #yurt

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