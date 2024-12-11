Genç kadının otelde şüpheli ölümü: Erkek arkadaşı gözaltına alındı

Yayınlanma: 11.12.2024 - 11:33

Güncelleme: 11.12.2024 - 11:33

Olay, dün gece saatlerinde Arnavutköy Merkez Mahallesi’nde bulunan bir otelde yaşandı. Akşam saatlerinde Gaye Akel isimli genç kadın ile C.A. isimli kişi buluştu. Sultangazi’den beraber toplu taşıma kullanarak Arnavutköy’deki otele gelmek isteyen çift, şeker hastası olduğu öğrenilen Gaye Akel’in yol güzergahında rahatsızlanmasıyla bir restoranda durakladı. Akel ve C.A. daha sonra tekrar otele doğru yola çıktı.

Saat 17.15 sıralarında otele gelen çift, resepsiyon kayıtlarının ardından beraber otel odasına çıktı. Otel odasında bir müddet vakit geçirdikten sonra Gaye Akel’in tekrar fenalaşması üzerine C.A. eczaneye giderek ilaç almak istedi. Öncesinde gittiği eczaneden ilaç alamayan C.A., otel odasına geri dönüp Akel’le birlikte eczaneye tekrar gitti. Eczaneden insülin alan çift, daha sonra otel odasına geri döndü.

SABAH SAATLERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Gecenin ilerleyen saatlerinde Akel yeniden rahatsızlandı. Bu sırada Akel'in duş almasına yardımcı olan C.A., iddiaya göre daha sonra uyuyakaldı. Sabah uyandığında Akel'in nefes almadığını fark eden C.A. resepsiyondan sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesi için yardım istedi.. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler ilk incelemesinde, Akel'in yaklaşık 2 saat önce yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri şüpheli ölümle ilgili inceleme başlattı. Akel'in cansız bedeni Adli Tıp Morguna kaldırılırken, gözaltına alınan C.A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ekiplerin olayla alakalı çalışması ise devam ediyor.



