Kadıköy sahilinde şüpheli ölüm

Kadıköy Bostancı sahilinde 39 yaşında erkek şahsın cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kadıköy sahilinde şüpheli ölüm
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İHA
Yayınlanma: 08.12.2024 - 11:24

Olay, Kadıköy Bostancı iskelesinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde Bostancı İskelesinde deniz üzerinde cansız beden gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Sahil güvenlik ekipleri tarafından denizden çıkarılan cansız bedenin 39 yaşında Evren M. isimli erkek vatandaşa ait olduğu tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenaze Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm nedeni ise otopsi işlemlerinin ardından belli olacak. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.


Etiketler: #ceset #Bostancı

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