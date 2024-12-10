Tülay Tolu'nun şüpheli ölümünde tahliye kararı
Kayseri'de 6. kattan düşerek hayatını kaybeden Tülay Tolu'nun ölümüne ilişkin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan eşi Yasin Tolu, ikinci duruşmada tahliye edildi.
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde eşi Tülay Tolu’nun balkondan düşerek hayatını kaybetmesiyle ikinci duruşma görüldü. Olaya ilişkin tutuklu yargılanan Yasin Tolu, olay yerinde yapılan keşif raporu ve mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
Dava kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, Tülay Tolu’nun fiziksel yapısı ve balkon yapısı göz önüne alındığında, kendisini boşluğa bırakmasının mümkün olabileceği ifade edildi.
Sanık Yasin Tolu, savunmasında eşinin ölümünde bir suçu olmadığını belirterek, "Eşim intihar etti, onun kendine zarar verme huyu vardı" dedi. Ölen Tolu'nun ailesi ise sanığın cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, bilirkişi raporu ve mevcut delil durumunu dikkate alarak Yasin Tolu'nun adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.
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