Genç kadının şüpheli ölümüne ilişkin sorular yanıt bekliyor: Dört yıldır adalet yok
Gaziantep’te, 3 Eylül 2020’de boşanma aşamasında olduğu eşi Ali Özahi ile tartıştıktan sonra balkondan düşerek yaşamını yitiren Sezay Koçak’ın (42) ailesinin adalet arayışı sürüyor.
Koçak’ın şüpheli ölümüne ilişkin açılan soruşturma dosyası kapatıldı. Ali Özahi’nin intihar ettiğini öne sürdüğü iki çocuk annesi Sezay Koçak’ın ailesi, kızlarının öldürüldüğünü savunuyor.
Cumhuriyet’e konuşan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP) avukatlarından Esin İzel Uysal, “İntihar etti gerekçesiyle dosya kapandı. Oysaki etkin bir soruşturma yürütülseydi gerçekler açığa çıkacaktı. Tanık ifadeleri alınmadı, telefon kayıtları incelenmedi, DNA örneği soruşturulmadı” diye konuştu.
Uysal, “Savcılar görevini yapsa, olay yerine ilk ulaşan kolluk görevini yapsa Sezay’ın ölümü karanlıkta kalmayacaktı. Dört yıldır Sezay’ın ailesi ile birlikte adalet mücadelesi yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.
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