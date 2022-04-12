Genç müzisyenler Çeşme Belediye Bandosu'nda bir araya geldi

12 Nisan 2022 Salı, 11:36

İzmir'in Çeşme ilçesinde Belediyesi Bandosu kurdu. Çeşmeli genç müzisyenlerden oluşan, batı ezgilerinin yanı sıra sanat ve halk müziği ezgilerine hakim olan bando zil, trampet, davul, 2 alto, 1 tenor saksafon, 2 klarnet, 3 trompet, bir bas ve bir şef olmak üzere 13 kişiden oluştu. Genç müzisyenlerden oluşan ve şefliğini Uğur Ürk’ün üstlendiği Çeşme Belediye Bandosu Alaçatı Ot Festivali’nde büyük ilgi gördü.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Oran, “Çeşmemiz’de sanatı ve sanatçımızı destekliyor, bu alanda sürekli yeni projeler geliştirip tek tek hayata geçirmeye gayret ediyoruz. Çeşme Belediye Bandomuzu Çeşmeli genç müzisyenlerimizden oluşturduk. Müzik birleştirici, bütünleştirici bir sanat dalı ve her duyumuza hitap ediyor; o sebeple müzikle ilgili her projenin önemli olduğunu düşünüyorum. Çeşme halkı pandemi döneminde pek çok sanat etkinliğinden uzak kaldı. Bizler sanatsever halkımızı sanatla buluşturabilmek için alternatif etkinlikler sunabilmeyi arzu ediyoruz. Önemli günlerde, milli bayramlarda konser verecek bandomuzun olması çok önemliydi. Bunu hayata geçiriyor olmaktan hemşehrilerimiz adına büyük mutluluk duyuyorum. Çeşmemiz’e hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.