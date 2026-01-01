Genç oyuncuların başarısı: ‘Öksüzler’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nda (İBBŞT), genel sanat yönetmeni Ayşegül İşsever ve İBBŞT yöneticilerinin, “bütün kapılarını açıp buyurun oyununuzu istediğiniz gibi yapın” diyerek teşvik ettiği ve 38’inci Genç Günler’de izleyip repertuara aldığı, Ogeday Erkut’un yönetip rol aldığı “Öksüzler” oyunu 2-3 Ocak tarihleri arasında Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi’nde izleyiciyle buluşacak. Oda tiyatrosuna çok yakışan tek perdelik oyunda kötü koşullarda yetişen öksüz kardeşlerin çelişkili ruh hallerini Ersin Bağcıoğlu ve İpek Uğuz, öğrendikleri karşısında altüst olan eş rolünü ise Ogeday Erkut başarıyla canlandırıyor.