Genç oyuncuya trafikte darp: ‘Öldürene kadar döveceklerdi’

Olay, saat 10.00 sıralarında TEM Otoyolu Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ankara yönünde ilerleyen şoför, iddiaya göre 41 ANR 084 plakalı hafriyat kamyonu ile oyuncu Mehmet Akif Akdeniz'in kullandığı 34 KKA 809 plakalı otomobili sıkıştırdı.

Şoför daha sonra kamyonu, Akdeniz'in kullandığı otomobilin önüne kırdı. Akdeniz'in şikayetçi olacağını söylemesi üzerine şoför ve kamyondan inen 3 kişi, Akdeniz'i darbetti. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar uzaklaştırılırken, ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Akdeniz, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, şikayet sonrası şüphelileri gözaltına aldı.

“İYİCE DİBİME GİRİNCE SAĞA KAÇTIM”

Hastanede tedavi altına alınan Mehmet Akif Akdeniz, yaşadıklarını anlattı. Akdeniz, "Gebze istikametinde seyir halindeyken hafriyat TIR'ı 130 ile gidiyordu. Galiba önüme kırdı. İlk başta bir şey demedim sonra onu geçtim. Devam ederek sağ şeride geçti. Makas atmaya başladı. Sağ şeritteki araba bir anda yavaşlayınca, bir anda tekrar önüme kırdı. Bu sefer kornaya bastım. Çünkü beni neredeyse bariyerlere sıkıştırıyordu. Daha sonrasında onu videoya çekmeye çalıştım ama beceremedim. Böyle bir şeyi ilk defa denedim. Sonrasında benim video çektiğimi görünce iyice kornaya basıp arkama iyice yapıştı. 120 ile gidiyorum, 120 ile tamponumdaydı. Sonrasında elimi camdan çıkarıp, 'sana ceza yazdıracağım, şikayet edeceğim' dedim. 'Bana sağa geç' diye işaret yapmaya başladı. İyice dibime girince sağa kaçtım" diye konuştu.

“‘DAHA ÖNCE HAPİS YATTIM’ DİYEREK ÜZERİME GELMEYE BAŞLADI”

Akdeniz, "Emniyet şeridinde durduktan sonra kendisine ceza yazdıracağımı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün şikayet sistemine şikayet edeceğimi, fotoğrafını, videosunu çektiğimi söyledim. O da bana, 'senin gibi bilmem neler yüzünden beni videoya çekip, attıkları için daha önce zaten hapis yattım' dedi ve üzerime gelmeye başladı. Elimle itekledim sonra yumruk atmaya başladı. Kendimi savunmaya çalıştım ama 2 kişilik olması gereken TIR'dan 4 kişi indi. 4 kişi inip, beni yere yatırıp tekme-tokat boynuma, kafama, yüzüme, her yerime vurmaya başladı. Başka kamyoncular, TIR'cılar durup araya girmeseydi; büyük ihtimalle öldürene kadar döveceklerdi. Onlar araya girdi. Arabaya binip kapıyı kilitleyene kadar bile vurmaya devam ettiler" dedi.

“UYARDIM, SONUÇ BU”

Şikayetçi olduğunu belirten Mehmet Akif Akdeniz, "Polisi, ambulansı aradım. Polis gelene kadar arabadan çıkmadan bekledim. Şu an boyun kısmı çok ağrıyor. Kırık olup olmadığına bakacaklar. Sağ gözüm bulanık görüyor. Kaşımda, alnımda açılma var. Yerde sürükledikleri için diz kapaklarımda ve kollarımda asfalt izleri var. Bu tür hafriyat kamyonları sürekli hızlı giderek frenleri patlayıp, kaza yapıp insanların ölümüne sebep oldukları için uyarmak istedim ve benim de üzerime kırdı. Bu şekilde gitseydi, 100-200 metre ileride mutlaka birini ezecekti. Uyardım, sonuç bu" diye konuştu.

Öte yandan Akdeniz darbedilmesinin ardından video çekti.

Görüntülerde, Mehmet Akif Akdeniz’in, "Otobanda hız sınırı 120 olan yerde peşimde 130 ile kamyonu uyardığım için beni 4 kişi dövdüler" ifadeleri yer aldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.