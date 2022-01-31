Genç Simay'ın şüpheli ölümü
Aydın'ın Didim ilçesinde genç kız evinde tüfekle vurulmuş halde ölü olarak bulundu.
Olay, Altınkum Mahallesi Kardeşkent Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babasıyla birlikte yaşayan 22 yaşındaki Simay Solak odasında tüfekle vurulmuş halde bulundu.
Aile yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Solak'ın hayatını kaybettiğini belirdi.
Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili polis ekiplerinin gerekli olay yeri çalışmasının ardından Solak'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Genç kızın girdiği bunalım sonucu hayatına son verdiği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenilirken, kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Video Haberler
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
En Çok Okunan Haberler
- Bingöl'de deprem
- Ankara kar yağışına teslim
- Barcelona'dan kiralık... G.Saray'ın yeni kalecisi geldi
- Otoyolda can pazarı: 3'ü ağır 28 yaralı var
- 'Kilit kavşak'ta alarm: Kar yağışı yeniden başladı
- AVM'de korku dolu anlar: Kendini tuvalete kilitledi
- Son seçim anketi: Fark 2,5 puan
- Türk kaptanın Çin'deki ölümü
- Kabine bugün toplanıyor: İşte masadaki konular
- Meteoroloji'den 'kuvvetli' kar yağışı uyarısı