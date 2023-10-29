Gençler 100’üncü yıla Kültürpark’ta merhaba dedi
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Kültürpark’ta düzenlediği etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu.
Kültürpark’ta düzenlenen Cumhuriyet Gençlik Etkinlikleri’ne İzmirli gençler büyük ilgi gösterdi. Etkinlikler, Cumhuriyetin 100. yıl kutlamalarının unutulmaz bir parçası oldu. Kutlamalara katılanlar yapay zekâ sayesinde Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ile fotoğraf çekildi.
Gençler ve çocuklar için farklı oyun alanları kuruldu. Zipline ile macera parkurunun yanı sıra farklı alanlardaki atölyeler ve Cumhuriyet temalı bilgi yarışması katılanlara heyecanlı anlar yaşattı.
Rengârenk boyalarla yapılan Colour Fest ise Kültürpark’ta görsel bir şölen oluşmasını sağladı.
Çocuklarsa lunaparkta İzmir Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla keyifli dakikalar geçirdi.
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