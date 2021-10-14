Gençlerin ülkeyi terk etmesinde Bakan Bilgin'den dikkat çeken değerlendirme

14 Ekim 2021 Perşembe, 16:43

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK), Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Teknoloji Merkezi'nde "İşimizin Yarını" ana temasıyla düzenlediği ‘Ortak Paylaşım Forumu'nun üçüncüsü yapıldı. “Çalışma hayatının Davos’u” olarak nitelendirilen Ortak Paylaşım Forumu'na katılan Vedat Bilgin, burada yaptığı konuşmada, sendikal örgütlenme ve yurt dışına giden gençlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bakan Bilgin, şunları söyledi:

"TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNE DAİR HİÇBİR ENDİŞE DUYUYORUM"

“Geleceğe dair en büyük güvencemiz gençlik. Şu anda Türkiye'nin yurt dışında doktora yapan 30 bin genci var. Dünyanın en iyi üniversitelerine gidip orada bir Türk gencine rastlarsanız. Bunlardan endişe duymamak lazım. Dönenler, oralarda kalanlardan daha çok. Türkiye, eski Türkiye değil. Genetik biyoloji alanında uzmanlık yapmış biri, eskiden döndüğünde çalışacak yer bulamazdı. Genetik laboratuvarı yoktu. Şimdi ülkemizin her alanda yatırım yapmış işletmeleri, üretim tesisleri ve laboratuvarı var. Yurt dışına gitme hevesi, eğitimli gençlerde daha fazla. Gençlerdeki bu arzunun olması doğal. 'Türkiye'den kaçmak istiyorlar' diye bakmamak lazım. Gençler dünyayı tanımak istiyorlar. Dünyayı tanıyacak bilgiye ve donanıma sahipler.

"SENDİKAL ÖRGÜTLENMEYE ÖDÜL VERİLECEK"

Çalışma mevzuatımız çok eski. Biz bu konuda bir çalışma içerisindeyiz. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Bey de bir çalışma yaptırdı. Hem Sendikalar Kanunu'muz hem İş Kanunu'muz hem de Toplu Sözleşme Kanunu'muz, bütün bu mevzuatı yenilememiz lazım. Örgütlenme özgürlüğünün önünü açmamız lazım, hızlandırmamız lazım. Burada bazı sorunlar var. Boşluklar var, o boşluklar Yargıtay kararlarıyla dolduruluyor. Onlar da kendi açılarından kararlar veriyorlar. Mevzuatın eskiliği nedeniyle birtakım sorunlar oluyor. Örgütlenme özgürlüğünün önünü açtığımızda, kayıt dışıyla mücadelede ciddi bir mesafe alırız. Zaten kurumsal işletmelerde böyle bir sorun yok. Önümüzdeki günlerde sendikal örgütlenmesi olan, sigorta ve vergi borcu olmayan işletmelerimize Beyaz Bayrak Ödülü vereceğiz. 'Burada işçiler örgütlüdür, burada örgütlenme özgürlüğü gerçekleşmekte, burada işletme işçilerin sağlık sigortası primini yatırmaktadır' mesajını içeren bir Beyaz Bayrak uygulamasını başlatacağız. Bu, kayıt dışı istihdamla mücadelenin de önünü açacaktır.”