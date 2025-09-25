Gençlik Bakanlığı’nın Sayıştay raporu: Öğrenci bursları, yönetmeliğe uygun verilmedi

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2024 yılı Sayıştay denetim raporu yayımlandı. Rapora göre; Ankara İl Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Spor Kompleksinde yer alan çay bahçesi, büfe, kuaför gibi kiralanan taşınmazlara ilişkin kira sözleşmeleri bitmesine karşın, taşınmazların kullanımı devam etti.

İşgalci konumuna gelen kişilerin taşınmazdan tahliyesi sağlanmadı. Yerinde yapılan incelemelerde, işgal edilen alanın bir kısmının düğün salonu olarak kullanıldığı tespit edildi. Sayıştay, bu taşınmazların tahliye işlemleri tamamlanarak il müdürlüğünce teslim alınması gerektiğini belirtti.

KRİTERLER DİKKATE ALINMADI

Raporda yer alan bir diğer tespite göre; Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından üniversite öğrencilerine verilen burslarda mevzuatta öngörülen değerlendirme kriterleri dikkate alınmadı. 2024 yılının mayıs ayı itibariyle toplam 2 bin 427 yüksek öğrenim öğrencisine burs verilmesi amacıyla bakanlık hesaplarına 10 milyon 528 bin 928 TL yatırıldı

Ancak Sayıştay’ın yaptığı incelemelerde; 2022 yılının ocak ayından bu yana burs ödemelerinin burs yönetmeliğine göre yapılmadığı ve herhangi bir değerlendirmeye tabi tutulmaksızın gerçekleştirildiği tespit edildi. Sayıştay denetçileri; tespitinin sonuna “Açıklanan nedenlerle, kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen bursların önceki yıllarda olduğu gibi Yönetmelikte belirtilen değerlendirme kriterlerine tabi tutularak ödemesinin yapılması gerekmektedir” notunu düştü.