Gençlik Bakanlığı, Suça Sürüklenen Çocuklar Komisyonu’nda sunum yaptı: Kağıt üzerinde her şey ‘süper’

Meclis’te suça sürüklenen çocuklarla ilgili kurulan komisyon geride kalan haftada Gençlik ve Spor Bakanlığı temsilcilerini dinledi. Bakanlık bürokratları komisyona yaptıkları sunumlarda çocukların suçtan uzak durması, rehabilite edilmesi ve bağımlılıktan kurtulması için; gençlik merkezleri, spor tesisleri, kamplar, psikososyal destekler, her yaş grubuna verilen hizmetler, üniversite yurtlarında yapılan çalışmalar gibi pek çok faaliyetten söz etti. Komisyonda söz alan muhalefet milletvekilleri de bu projelerin çocukların suça sürüklenmesini ne kadar engellediğine yönelik bir etki analizi yapılmamasını eleştirdi.

Konuya ilişkin söz alan İYİ Parti’li Selcan Taşcı “Çok fazla proje dinledik. Hepsi kâğıt üzerinde çok güzel projeler ama ne kadar yol katedildi bu projelerle? Gerçekten sonuç alabiliyor muyuz? Biraz veriye ihtiyacımız var” dedi.

CHP’li Sibel Suiçmez de “Sizi dinlediğimiz zaman her şey harika. O zaman niye suç oranı bu ülkemizde artıyor? Sadece suça sürüklenen çocuklar bağlamında değil, her alanda artıyor. Her şey var ama biz hâlâ güzel bir helva yapamıyoruz. Bu komisyonun kurulma nedeni de bu olmalı. Nasıl bir etki analizi yapmışız da başarılı bir sonuç almışız? Bunları bizim görmemiz lazım, maalesef göremiyoruz” dedi.

‘ÇOCUKLARI KORUMAYA YETMİYOR’

Benzer bir eleştiriyi getiren CHP’li Aysu Bankoğlu da “Tüm bu faaliyetler yapılıyor. Peki, bu faaliyetlerin suça sürüklenen çocukların oranındaki azalmaya, artmaya etkisi nedir? Hiçbir etki analizi yok. Şu anda 202 bin küsur çocuk ‘suça sürüklendi’ diye kayıtlara girmiş. Kâğıt üzerinde her şeyimiz süper, çok iyi, mükemmel gözüküyor ama sahada ve uygulamada böyle olduğunu söyleyemeyiz. O kadar gençlik merkezi var, peki, suça sürüklenen çocukların sayısı ne kadar arttı bu dönemde? Demek ki bu binalar ya da yapılan spor faaliyetleri çocuklarımızı korumaya yetmiyor. Nerede eksik kalınıyor; bu faaliyetlerin çocukları korumadaki eksileri, artıları nelerdir; buna ilişkin bir çalışma yapmaya ihtiyaç var” diye konuştu.