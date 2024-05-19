Gençlik Bayramı, Balıkesir’de festivalle kutlandı

Yayınlanma: 19.05.2024 - 16:35

Güncelleme: 19.05.2024 - 16:35

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın; 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında “Kuvayı Milliye Şehri Balıkesir’de Gençlik Var” sloganıyla düzenlediği “Gençlik Festivali” ile Balıkesirlilere unutulmaz bir bayram yaşattı. 16-19 Mayıs günleri arasında 4 gün boyunca muhteşem bir organizasyonla; hem Avlu Yaşam Merkezi’nde hem de Kuvayı Milliye Caddesi ve Ali Hikmet Paşa Meydanı’nda kurulan sahnelerde birbirinden güzel konserler ve tiyatro gösterileri gerçekleştirildi.

SANAT SOKAĞA TAŞTI

Bunun yanı sıra; 2 gün boyunca Milli Kuvvetler Caddesi trafiğe kapatarak resim ve ebru atölyeleri, müzik dinletileri, zeybek ve modern dans gösterilerine kadar birçok etkinlikler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, sanatı sokağa taşırdı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı, Balıkesir’de yaşayan gençlerin dolu dolu geçirmesi ve büyük bir coşkuyla kutlaması için her ayrıntıyı düşünen Başkan Ahmet Akın, 19 Mayıs sabahı Atatürk Anıtı’na çelenk bırakmaya beraberinde bando takımı ve büyük bir kortejle marşlar eşliğinde giderek çelengini sundu.

Gündüz ayrı gece ayrı olarak düzenlenen etkinliklerden oldukça memnun kalan vatandaşlar, bu güne kadar bu kadar güzel geçen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerine rastlamadıklarını ifade ederek kendilerine böyle güzel bir bayram yaşatan Başkan Ahmet Akın’a teşekkürlerini ilettiler.

“BALIKESİR, MİLLİ MÜCADELENİN ÖRGÜTLÜ BİR HÂL ALDIĞI İLK VİLAYET”

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı töreninde konuşan Başkan Ahmet Akın “Bu bayram; milletimizin, vatan sınırlarında esaret toprağına gömülmüş mevcudiyetinin, ‘Ya İstiklal Ya Ölüm’ haykırışlarıyla adeta yeniden var olduğu ve gençlik adıyla çiçek açtığı şanlı tarihimizin nişanesidir. 105 yıl önce Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve beraberindeki bir grup vatansever Türk, kısıtlı imkânlar dâhilinde zorlu bir yolculuk başlattı. 16 Mayıs 1919’da Bandırma Vapuru ile İstanbul’dan Samsun’a çıkılan bu yolculuk; sadece ülke tarihimizin değil, tüm coğrafyamızın en önemli yolculuğuydu. Bu asil yolculuk, kısa bir süre içinde Balıkesir’deki cesur atalarımız başta olmak üzere düşmana karşı mücadele eden Kuvayı Milliyeci vatanseverlerin yaktığı tam bağımsızlık ateşiyle bütünleşti ve Milli Mücadelemizin adı oldu. Balıkesir’imiz bu mücadelenin örgütlü bir hâl aldığı ilk vilayet olarak bu özel günde bizlere ayrı bir gurur yaşatıyor.” dedi.

“TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE EMANETİNE TÜM VARLIĞIMIZLA SAHİP ÇIKIYORUZ”

Bundan sonra tüm milli bayramların Balıkesir’de en güzel şekilde kutlanacağını söyleyen Başkan Ahmet Akın “Gençlerimiz, bizler için çok önemli. Kuvayı Milliye şehri Balıkesir’in bağrında büyümüş vatan evlatları olarak atalarımızdan yadigâr kalan tam bağımsız Türkiye emanetine tüm varlığımızla sahip çıkıyoruz; bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğiz. Ben de İstiklal Madalyası sahibi bir dedenin torunu sıfatıyla üstlendiğim sorumluluğun bilincindeyim. Kuvayı Milliye’nin doğduğu yer olan Balıkesir’imize sahip olduğu tarihî rol dolayısıyla, hak ettiği İstiklal Madalyası’nı kazandırabilmek için var gücümle mücadele ettim, etmeye devam edeceğim. Bu mücadelem, Kuvayı Milliye kahramanlarımıza ve bize tam bağımsız vatanımızı emanet eden atalarımıza vefa borcumdur.” diye konuştu.