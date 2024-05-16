Yayınlanma: 16.05.2024 - 12:29

Güncelleme: 16.05.2024 - 12:29

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB Gençlik Kampları'na başvuruların başladığını duyurdu. Peki, Gençlik Kampı başvurusu başladı mı? Gençlik Kampı başvurusu nasıl yapılır?

GENÇLİK KAMPI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Gençlik Kampları başvuruları 16 Mayıs itibarıyla başladı. Başvuru işlemleri 7 Haziran 2024 tarihine kadar tamamlanacak.

GENÇLİK KAMPI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

GSB Gençlik Kampı başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Kamp için yaş sınırlaması da şu şekilde:

12-15 yaş Deniz Kampları

16-25 yaş Doğa Kampları

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde, 2002’den bu yana binlerce gence kapılarını açan, yaz, kış ve tematik kamplar olarak Ulusal Kamp Dönemi ve Tematik Kamp Döneminde faaliyetlerine devam eden Gençlik Kampları, 35 farklı ilimizde bulunan 13 deniz, 37 doğa olmak üzere 50 farklı kamp alanında hizmet veriyor.