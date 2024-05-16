Gençlik Kampı başvurusu başladı mı? Gençlik Kampı başvurusu nasıl yapılır?
Gençlere çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler sağlayan Gençlik Kampı başvuruları açıklanan tarihler arasında tamamlanacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Kamp ateşi yakmaya hazır mısınız gençler? Yeşile, maviye, spora ve eğlenceye doyacağınız Gençlik Kamplarımıza başvurular başladı." açıklamasında bulundu. Peki, Gençlik Kampı başvurusu başladı mı? Gençlik Kampı başvurusu nasıl yapılır?
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB Gençlik Kampları'na başvuruların başladığını duyurdu. Peki, Gençlik Kampı başvurusu başladı mı? Gençlik Kampı başvurusu nasıl yapılır?
GENÇLİK KAMPI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
Gençlik Kampları başvuruları 16 Mayıs itibarıyla başladı. Başvuru işlemleri 7 Haziran 2024 tarihine kadar tamamlanacak.
GENÇLİK KAMPI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
GSB Gençlik Kampı başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Kamp için yaş sınırlaması da şu şekilde:
12-15 yaş Deniz Kampları
16-25 yaş Doğa Kampları
Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde, 2002’den bu yana binlerce gence kapılarını açan, yaz, kış ve tematik kamplar olarak Ulusal Kamp Dönemi ve Tematik Kamp Döneminde faaliyetlerine devam eden Gençlik Kampları, 35 farklı ilimizde bulunan 13 deniz, 37 doğa olmak üzere 50 farklı kamp alanında hizmet veriyor.
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