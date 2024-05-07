İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İçişleri Bakanlığı personel alımı şartları neler?

İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları 26 Nisan'da sona erdi. İçişleri Bakanlığı 1608 personel alımında Alımlarda KPSS şartı göz önünde bulundurulacak. Peki, İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İçişleri Bakanlığı personel alımı şartları neler?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.05.2024 - 14:07
İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İçişleri Bakanlığı personel alımı şartları neler?
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İçişleri Bakanlığı 1608 personel alımı başvuru sonuçları, işlemlerini tamamlayan adayların gündeminde yer alıyor.  Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden tamamladı. Peki, İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İçişleri Bakanlığı personel alımı şartları neler?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 1608 PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları 22-26 Nisan tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirildi. Sonuçlarla ilgili olarak henüz bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili bilgi geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SÖZLÜ SINAV TARİHİ

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara ait sınav yeri, tarihi ve saat bilgileri ve ilgili diğer bilgilendirmeler e- Devlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamadaki “Başvurularım” sekmesinden yapılacak.

Adaylar yapmış oldukları tercih sıralaması ve KPSS puanları göz önünde bulundurularak yapılan değerlendirme sonrası sadece bir il/ Bakanlık merkez ve pozisyon unvanı için sözlü sınava katılacak.


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