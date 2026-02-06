Gençlik örgütlerinden '6 Şubat' açıklaması: ‘Bütün sorumlular hesap verene kadar buradayız’

Cumhuriyet Gazetesi Logo
6.02.2026 15:19:00
Ufuk Sepetci
6 Şubat depremlerinin 3. yıl dönümü nedeniyle İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kapısı önünde bir araya gelen gençlik örgütleri, yaptıkları açıklamada deprem sonrası süreçte yaşanan ihmal, cezasızlık ve rant politikalarına tepki gösterdi. Açıklamada, “Enkaz altındaki canları kurtarmak için halk yoksulluğuna rağmen seferber olurken, binleri ölüme sürükleyenlerin ilk refleksi IBAN üzerinden para toplamak ve çadır satmak oldu” denildi.

FOTOĞRAF: VEDAT ARIK

Gençlik temsilcileri, Beyazıt Meydanı’nda “Unutmak Yok, Affetmek Yok; 6 Şubat’ın Hesabını Gençlik Soracak!” başlığıyla yaptıkları açıklamada, 6 Şubat 2023’te yaşanan depremlerin üzerinden üç yıl geçmesine karşın sorumluların hâlâ hesap vermediğini vurguladı.

Açıklamada, “2023’ün 6 Şubat sabahı saat 04.17’de hayatlarımızı sarsan depremlerin ardından tam üç yıl geçti. Maraş, Antep, Adıyaman, Hatay, Urfa, Malatya, Kilis, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Elazığ’da yüz binlerce insanın yaşamı derinden etkilendi. Sistem, tüm çürümüşlüğünü bir kez daha gözler önüne serdi” ifadeleri kullanıldı.

“NE SORUMLULAR HESAP VERDİ NE DE ÖNLEM ALINDI”

Depremin ardından yaşanan ihmal zincirine dikkat çekilen açıklamada, “Resmi kayıtlara göre 53 bin 537 kişinin yaşamını yitirdiği, 107 bin 213 kişinin yaralandığı bu felakette, sorumluların hiçbirinin yargı önüne çıkarılmadığını gördük. Üç yıl geçmesine rağmen ne hesap soruldu ne de yeni felaketlerin önüne geçecek politikalar hayata geçirildi” denildi.

Image

“BU BİR DOĞAL AFET DEĞİL, SİYASAL VE SINIFSAL BİR KATLİAMDIR”

Açıklamada, daha önce yaşanan Marmara, Van ve İzmir depremleri hatırlatılarak, uzman uyarılarına karşın hiçbir ders çıkarılmadığı vurgulandı. Gençlik örgütleri, “Milyonlarca insan güvencesiz yaşam alanlarına mahkûm edilirken bu yıkımın bir doğal afet değil, siyasal ve sınıfsal bir katliam olduğunu biliyoruz” ifadelerini kullandı. Kızılay üzerinden yürütülen uygulamalara da tepki gösterilen açıklamada, “İktidar, kan tekeli Kızılay aracılığıyla kan satarak kimden yana olduğunu bir kez daha gösterdi. Yüksek deprem vergileri yok sayılırken, halkın cepleri bir kez daha boşaltılmaya çalışıldı” denildi.

Image

“TAPULU ARAZİLER ACELE KAMULAŞTIRMAYLA TALAN EDİLDİ”

Açıklamada, rezerv alan uygulamaları ve acele kamulaştırmalar da eleştirildi. “Yıkılmamış alanlar dahi rezerv alan ilan edildi, tapulu araziler düşük bedellerle kamulaştırıldı. Bu süreç, fiili yerinden etme ve bölgenin tarihsel dokusuna müdahale anlamına gelmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Image

“GİTMEYECEĞİZ, YAŞAM ALANLARIMIZI TERK ETMEYECEĞİZ”

Silahlanmaya ve askeri harcamalara ayrılan bütçelere de dikkat çekilen açıklama, şu sözlerle sona erdi:

“Denetimsizlik, rantçılık ve yerinden etme politikaları sürüyor. Dün mezar satanlar, yarının katliamlarının zeminini hazırlıyor. Bizler, birkaç günah keçisinin değil, büyüğünden küçüğüne bütün sorumlular hesap verene kadar burada olacağız. Yaşam alanlarımızı, kültürümüzü ve hafızamızı terk etmeyeceğiz.”

