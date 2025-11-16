Gençlik ve Aile bakanlıklarının bütçe görüşmelerinde reddedilen önergeler: Kadınlara ve gençlere ‘ret’ bütçesi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, geride kalan haftada Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yeni yıla ilişkin bütçelerini görüştü. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında CHP, 9.9 milyon TL’lik bağımlılıkla mücadele bütçesinin 50 milyon daha artırılması için önerge verdi. Ancak bu önerge kabul edilmedi. Görüşmelerde yine CHP, üniversite öğrencilerinin burs imkanının artırılması için bütçeye 36 milyar 246 milyonluk ödenek konulmasını istedi. Ancak bu önerge de iktidardan destek alamadı.

DEM Parti’nin de öğrenci burslarının artırılması ve öğrencilerin KYK borçlarının silinmesi için verdiği önergeler reddedildi. Yeni Yol Grubu’nun öğrencilerin yaşam standardını artırmak için bütçeye 20 milyar TL’lik ek ödenek verilmesi önerisi de Cumhur İttifakı’ndan destek almadı.

Ayrıca CHP’nin yurtların onarımı için ek 500 milyon TL’lik ödenek ayrılması ve İYİ Parti’nin yurt kapasitesinin artırılması için verdiği önergeler reddedildi. Öte yandan İYİ Parti’nin yasa dışı bahisle mücadele için Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’na ek kaynak aktarılması önerisi de kabul görmedi.

SIĞINMAEVİ VE ŞİDDET MERKEZİ ÖNERGELERİ

Aile Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde ise, muhalefetin verdiği önergelerin görüşülmesi başladığında CHP, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Programı için ek 5 milyar TL ödenek istedi. Bu sırada CHP’li Veli Ağbaba iktidar sıralarına “Allah için hayra el kaldırın” diye seslendi ancak önerge reddedildi. Bunun dışında CHP’nin engellilerin toplumsal hayata katılımı, Yoksullukla Mücadele Programı’nın ve Kadının Güçlendirilmesi programının bütçesinin artırılması için verdiği önergeler kabul görmedi.

İYİ Parti’nin suça sürüklenen çocukların korunması, DEM Parti’nin boşanmış ve çocuklu kadınlar için yapılan yardım ödeneğinin artırılması için verdiği önergeler de reddedildi. Aynı şekilde kadına şiddetle mücadele kapsamında sığınmaevlerinin sayısının artırılması, cinsel şiddet kriz merkezleri kurulması için verilen önergeler de Cumhur İttifakı’nın ret oylarına takıldı.