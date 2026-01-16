Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndaki atamalarda liyakatsız, yandaş yönetici uyarısı: Sistem ‘göçertiliyor’

Daha önce Şubat 2023’te 199, Mayıs 2023’te de 210 atama yapıldığına işaret eden Hamzaçebi, bu yıl da müdür atamasına devam edildiğini söyledi.

Bu atamalardan tespit edebildiklerine dava açtıklarını ve nihai yargı kararını beklediklerini anımsatan Hamzaçebi, “Bu haksızlığa ve yandaş atamalarına tepki göstermek, kamusal yarar ve liyakatin önemini vurgulamak için üyemiz Erol Kurum müdür atanmak için bakanlığa dilekçe vermiştir. Dilekçenin zımnen reddi üzerine sendikamızca üyemiz adına Ankara 12. İdare Mahkemesi’nde dava açmış bulunmaktayız” dedi.

‘HESAPSIZ, KİTAPSIZ, KURALSIZ HARCAMALAR VAR’

Müdür atamalarının esas olarak görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına tabi olduğuna dikkat çeken Hamzaçebi, “Gençlik ve Spor Bakanlığı hülle yoluyla iktidara ve iktidara yakın arka bahçesi sendikalara üye yandaş kişileri müdür olarak atayarak devlet sistemini göçertmektedir. Bakanlığın 2026 bütçesi 300 milyardan fazla. Birçok bakanlık ve kurumdan daha fazla. Denetimin, otokontrolün çok zayıf olduğu bu kurumda hesapsız, kitapsız, kuralsız harcamalar var. Bunu Sayıştay raporlarında da görmekteyiz” diye konuştu.

‘YANDAŞLARIN İŞTAHINI KABARTIYOR’

Hamzaçebi, Sayıştay raporlarında yer alan bulguları da sıralarken, “Yandaşların ve iktidara yakın kurum ve kuruluşların iştahını kabartan bu devasa bütçeyi yönetmek için mi sınavsız, liyakatsiz kişiler müdür olarak atanıyor sormadan edemiyoruz. Büro-İş Sendikası olarak; haksız, liyakatsiz atamalara karşı mücadele etmeye, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

SAYIŞTAY BULGULARINI SIRALADI

Hamzaçebi’nin işaret ettiği Sayıştay bulgularından bazıları şöyle:

“İl müdürlüklerinin muhasebe işlemlerinin hangi mevzuat hükümleri dahilinde yürütülmesi gerektiği konusunda güncel bir düzenleme eksikliği bulunması. Eğitim yönetim sistemi kapsamında yürütülen eğitim faaliyetlerinde yetki, görev ve sorumluluklara dair detaylı düzenlemeler içeren mevzuat eksikliğinin bulunması, il müdürlükleri tarafından yürütülen işlemlerde hata ve farklılıklar bulunması.

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından bildirilen yüksek öğrenim öğrencilerine yönelik burs ödemelerinin Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nce herhangi bir değerlendirmeye tabi tutulmaksızın yapılması. Spor müsabaka ve yarışmaları ile gösterilerinin bilet satış hasılatından alınması gereken bakanlık payının tahakkuk ve tahsilinin gerçekleştirilememesi. Spor hizmetlerinde görevlendirileceklere yapılan ödemelere esas teşkil eden belgelerin doğru seans ve tutarlar üzerinden düzenlendiğine dair kontrol riski bulunması ve bu konuda il müdürlükleri arasında uygulama birliği olmaması. Stadyum tahsis sözleşmeleri uyarınca kulüplerin saha içi ve dışı reklamlardan elde ettikleri gelirler üzerinden alınması gereken yüzde 10’luk payın tahsil edilememesi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden izin alınmadan özel beden eğitimi ve spor tesisi açılması. İl müdürlüklerinin tasarrufunda bulunan taşınmazlardan tahsis ve kiralama yoluyla kullandırılanların sözleşme hükümlerine aykırı kullanılması ve kira süresi sona eren taşınmazların tahliyesinin sağlanmaması. Revize projeler kapsamında belirlenen yeni iş kalemlerinin yeni birim fiyatlarının şartnamedeki süre içerisinde belirlenmemesi.”