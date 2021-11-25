Genco Erkal'ın duruşması ertelendi: 'Biz bu diplomayı görmek istiyoruz'

25 Kasım 2021 Perşembe, 10:42

Tiyatro sanatçısı Genco Erkal hakkında, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla 4 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması bugün İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Erkal 19 Kasım'da yaptığı paylaşımda, "25 Kasım günü Cumhurbaşkanı'na hakaretten yargılanıyorum. Suçum, Twitter paylaşımlarımda, 1-Cumhurbaşkanı'nın diplomasını sorgulamak. 2-Kaç çocuk yapılacağına karışmasın demek. 3-Ayder Yaylası'ndaki yapılaşma girişimine karşı çıkmak. 4-Türk usulü başkanlık sistemini eleştirmek" demişti.

GAZETECİLER SALONA ALINMADI

Duruşmayı sanatçı Fazıl Say, eşi Ece Dağıstan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TİP Milletvekili Ahmet Şık, Erkal'ın dostları ve hukukçular takip ediyor.

Gazeteciler salona alınmazken Erkal alkışlar eşliğinde duruşma salona girdi.

'BİZ DİPLOMAYI GÖRMEK İSTİYORUZ'

Erkal savunmasında, yaptığı paylaşımlarda hakaret unsuru olmadığını dile getirerek, "Cumhurbaşkanı zaman zaman bizzat özeleştiri yaparak biz bu şehre ihanet ettik. İstanbul'un kıymetini bilemedik. Bundan ben de sorumluyum' demiştir. Aynı zamanda Ayder yaylası için de 'Biz burayı kirlettik' demesine rağmen yayla turizme ve imara açılmıştır. 'Benim tweetim parmağını değdiği yeri kurutuyor' şeklindeki söylemim yapmış olduğum bu açıklamalar neticesinde ortaya koyduğum bir tespitten ibarettir. Tweet konusu cumhurbaşkanının diploması ile ilgilidir. Yıllardır bu konu kamuoyunda tartışılmaktadır. Orijinali ortada yoktur. Konu yakın zamanda AİHM'e kadar gitmiştir. Bu konuda kitap da yazılmıştır. Biz bu diplomayı görmek istiyoruz. Bu konunun özel hayatın gizliliği ile ele alınması yanlıştır. Bunun gizlisi özeli olamaz. Bugüne kadar hiçbir cumhurbaşkanının diploması eleştiri konusu olmamıştır" dedi.

'SİSTEM ÜLKEMİZE HAYIRLI OLMAMIŞTIR'

Erkal devamındaki paylaşımının çocuk konusunda olduğunu dile getirerek, "Bundan rahatsızım yapmış olduğum paylaşım eleştiridir. Çünkü tweetimdeki çobanlık meselesine gelince Cumhurbaşkanı çobanlık felsefesini anlamadan insan yönetemez söylemine ithafen benim söylemimden ibarettir. Cumhurbaşkanının çobanlık ile ilgili yapmış olduğu açıklamaya kesinlikle katılmıyorum. Türk usulü başkanlık konusuna gelince benim asıl eleştirmek istediğim konu budur. Bu sistem Bizim ülkemize hiç hayırlı olmamıştır. Tüm yetkiler tek kişinin iki dudağı arasındadır. Bundan sağlıklı bir sonuç alınamaz" ifadelerini kullandı.

'EKONOMİ ÇÖKTÜ'

Ekonominin çöktüğünü belirten Erkal, "Paramız değer kaybetmiştir enflasyon şaha kalkmıştır. İşsizlik artmıştır, bu sistem bize yaramıyor. Yoksul kesim daha yoksul olmuştur. Dilerim ilk seçimde yeniden parlamenter sisteme dönülür. Burada suskun bir toplum istenmektedir. Kimse eleştirmesin kimse karşı çıkmasın istiyorlar" diye konuştu. Avukat savunmalarının ardından duruşma Mart ayına ertelendi. Erkal salondan çıkarken 'Genco Erkal yalnız değildir' sloganı atılarak alkışlandı.