Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu duyurdu: DİSK'ten direniş çağrısı!

Yayınlanma: 27.03.2025 - 17:04

Güncelleme: 27.03.2025 - 17:04

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tüm işçileri ve emekçileri yarın saat 12.00’de direnişe çağırdı. “Demokrasi işçinin ekmeğidir” vurgusuyla yaptığı duyuruda, işyerlerinde ortak bir dayanışma sergilenmesi gerektiğini belirtti.

Çerkezoğlu, yaptığı açıklamada, “Milyonlar olarak günlerdir meydanlarda verdiğimiz demokrasi mücadelesini işyerlerine de taşıyoruz. 28 Mart Cuma günü (yarın) saat 12.00’de tüm işyerlerinde ayaktayız, #Direnİşteyiz” ifadelerine yer verdi.

"HEP BİRLİKTE SES VERELİM"

Tüm işçileri, emekçileri, emeklileri ve çalışanları birlik olmaya davet eden Çerkezoğlu, “Örgütlü örgütsüz, sendikalı sendikasız, beyaz yakalı mavi yakalı hepimiz, fabrikalarda, ofislerde, plazalarda, AVM’lerde, belediyelerde, hastanelerde, inşaatlarda, atölyelerde ayağa kalkalım, ses verelim” dedi.

Çağrısında işyerlerinde ortak bir duruş sergilenmesi gerektiğini belirten Çerkezoğlu, “Tüm sınıf kardeşlerimizi yarın saat 12.00’de neredeysek orada ses vermeye çağırıyoruz!” ifadeleriyle işçileri dayanışmaya davet etti.