DİSK-AR'dan çarpıcı rapor: Geniş tanımlı işsizlik pandemi dönemi seviyesinde!

Yayınlanma: 27.03.2025 - 15:34

Güncelleme: 27.03.2025 - 15:34

DİSK-AR İşsizlik ve İstihdamın Görünümü Raporu'nu yayımladı. Yayımlanan rapora göre Türkiye'deki işsizlik oranları ve istihdam durumu çarpıcı seviyeye ulaştı. TÜİK’in Şubat 2025 Hanehalkı İşgücü Araştırması’na göre, geniş tanımlı işsizlik oranı pandemi dönemine yakın seviyelere ulaştı. 2025 Şubat ayında geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 28,4 olarak hesaplanırken, geniş tanımlı işsiz sayısı 11,4 milyona yükseldi.

2 MİLYON 561 BİN KİŞİLİK ARTIŞ!

Rapor, dar tanımlı işsizlik oranlarında 559 bin kişilik bir azalma görülse de, geniş tanımlı işsizlikte 2 milyon 561 bin kişilik bir artışa dikkat çekiyor. 5 milyona yakın kişi, iş aramaktan vazgeçmiş durumda. Özellikle kadın işsizliği yüzde 38,3 ile dikkat çekiyor. İşsizlik ödeneğinden faydalanan kişi sayısı ise her 10 işsizden yalnızca 2'siyle sınırlı kalıyor.

Son yıllarda geniş tanımlı işsizlik oranları pandemi dönemi seviyelerine yaklaşırken, 2023, 2024 ve 2025 yıllarındaki verilere göre dar ve geniş tanımlı işsizlik arasındaki fark her geçen yıl artmaya devam ediyor.