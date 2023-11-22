Yayınlanma: 22.11.2023 - 16:27

Güncelleme: 22.11.2023 - 16:27

İçişleri Bakanı Yerlikaya, heyelan ve selden etkilenen Karadeniz Ereğli ilçesinin Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edildiğini açıkladı. Peki, Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi nedir? Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilirse ne olur?

GENEL HAYATA ETKİLİ AFET BÖLGESİ NEDİR?

Genel hayata etkili afet bölgesi tanımı, 7269 sayılı Afetler Kanunun 1. maddesine göre hazırlanan yönetmeliğe göre yapılmaktadır. Yönetmeliğe göre, yaşanmış veya yaşanması olası afetlerin ilgili yerin genel hayatına etkili olup olmadığının belirlenmesi için bazı kriterlerin sağlanması gerekmektedir. Genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilen yerlerde afetten etkilenen insanların yaşam kalitelerini yükseltmek hedeflenmektedir.

GENEL HAYATA ETKİLİ AFET BÖLGESİ HANGİ ŞARTLARDA İLAN EDİLİR?

Yönetmeliğe göre belirlenen kriterler şöyle;

Afet sebebiyle ölü veya ağır yaralıların bulunması,

Tarım ürünlerinden en az üçte birinin zarar görmüş olması,

Büyük ve küçükbaş hayvanın telef olması,

O yerde kışların çok şiddetli ve inşaat mevsiminin kısa süreli olması,

O yerdeki kamu tesislerinin (Yol, su, elektrik, kanalizasyon v.s.) kullanılamayacak veya çalışamayacak derecede hasar görmüş olması,

Ulaşım imkânlarının çok sınırlı olması.

NEDEN BİR YER AFET BÖLGESİ OLARAK İLAN EDİLİR?