Silpat nedir? Silpat nasıl kullanılır? Silpat nerede kullanılır? Silpat zararlı mı?
Silikon tabanlı pişirme matı silpatın nerede, nasıl kullanılacağı araştırılıyor. Yurttaşlar, silpatın işlevi ve nasıl kullanıldığı merak ediliyor. Peki, Silpat nedir? Silpat nasıl kullanılır? Silpat nerede kullanılır? Silpat zararlı mı?
Yemek pişirmeyi sevenlerin öğrenmek istediği silpatın ne olduğunu merak ediyor. Binlerce kişinin gündemine ''Silpat ne?'' sorusu yerleşti. Peki, Silpat nedir? Silpat nasıl kullanılır? Silpat nerede kullanılır? Silpat zararlı mı?
SİLPAT NEDİR?
Silpat, silikon tabanlı pişirme kağıdıdır. Fırın yemeklerinde kullanılan silpat, yemeklerin tepsiye yapışmasını önlüyor.
SİLPAT'IN ÖZELLİKLERİ
Standart pişirme kağıtlarından ayıran en belirgin özelliği ise tek kullanımlık olmaması.
Silpat defalarca kullanılabilen, -50 ve +240 dereceye kadar dayanıklı olan antibakteriyel özelliğindedir.
SİLPAT ZARARLI MI?
Silpat hijyenik bir şekilde kullanıldığında sağlığa bir zararı yoktur. Silpat her kullanım sonrasında özenle temizlenmelidir.
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