Genel Kurul’a gönderilen HSK adaylarında tartışmalar sürüyor

Yayınlanma: 10.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 10.05.2025 - 08:08

CHP ve Yeni Yol Partisi’nin çekildiği TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’nda TBMM Genel Kurul’una gönderilmek için seçilen 15 Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) adayı üzerindeki tartışmalar sürüyor.

Bu kapsamda HSK aday adaylığına seçilen Şerafettin Saka’nın 2023’te evlenen oğlunun düğünü “Yargıda yılın düğünü” başlığıyla gündeme gelmişti. “FETÖ” ve “DHKP/C” iddianamesiyle tutuklanan ve geçen aylarda tahliye edilen Bakırköy Cezaevi hekimi Alp Çetiner’le ilgili soruşturmayı yürüten dönemin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve mevcut HSK aday adayı olan Ömer Faruk Aydıner’in doktor olan eşi Nermin Aydıner ise Çetiner’in yerine atanması dikkat çekmişti.

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu 6 Mayıs’ta Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) Meclis kontenjanından gönderilecek 5 adayın seçimi için bir araya geldi. Ancak seçimde anayasaya aykırı şekilde 3’üncü turda kura çekimi değil seçime gidilince CHP ve Yeni Yol Partisi komisyon üyeleri seçimden ayrıldı. CHP ve Yeni Yol Partisi’nin çekilmesine karşın 5 aday için Genel Kurul’a gönderilecek 15 aday adayı seçildi.

YARGIDA TEPKİ ÇEKEN KARARLARA İMZA ATANLAR LİSTEDE

Gazetemiz Cumhuriyet; 15 aday adayının arasından dikkat çeken isimleri gündeme getirdi. Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında “hak ihlali” kararı veren Anayasa Mahkemesi (AYM) ve üyelerine yönelik suç duyurusunda bulunan Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi üyesi Hakan Yüksel, Organize suç örgütü elebaşıları Sedat Şahin ve Alaattin Saral’ı tahliye eden hakim Hakan Türkön, 301 maden işçinin yaşamını yitirdiği Soma Maden Faciası davasında Yargıtay 12’inci Ceza Dairesi, suçluların “olası kast hükümlerine göre birden fazla insanı öldürmekten” ayrı ayrı cezalandırılması gerektiğine dair kararı bozan Yargıtay üyeleri Fuzuli Aydoğdu ve Mustafa Yapıcı, Yargıtay kontenjanları için seçildi. 7 Haziran 2015 seçimlerinde AKP Aksaray Milletvekili aday adayı olan Hasan Oğuz Altınkaynak ise öğretim üyeleri ve avukatlar kontenjanı için seçilen 3 isimden biri olmuştu.

SORUŞTURMASINI YÜRÜTEN DOKTORUN YERİNE EŞİNİ ATATTIRDI!

Bu isimlerin yanı sıra dikkat çeken diğer isimlerin başında Yargıtay 1’inci kontenjanı için seçilen Ömer Faruk Aydıner geliyor. Aydıner; Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili’yken Bakırköy Kadın Cezaevi’nde Ağustos 2016’da siyasi tutuklu mahkumların çıkardığı isyana yardım ve “FETÖ ve DHKP/C silahlı terör örgütüne üye olmak” iddiasıyla tutuklanan cezaevi doktoru Alp Çetiner’in davasına bakmıştı. Çetiner’in yargısı sürerken, Aydıner’in eşi Dr. Nermin Aydıner’in Çetiner’in yerine Bakırköy Cezaevi’ne atanmıştı. Bu atama tepkilere neden olmuştu.

AKIN GÜRLEK DÜĞÜNE KATILMIŞTI...

Bir diğer isim ise nisanda gündeme “Yargıtay’da kadro kıyımı” başlıklarıyla gelen ve Yargıtay 1’inci Başkanlık Kurulu’nun kararıyla görev yerleri değişen Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi’nin 4 üyesinden birisi olan Şerafettin Saka oldu. Saka’nın adı yakın zamanda iktidara yakın Turkuvaz Medya Grubu çalışanlarının yönetimindeki ve yargı camiasında etkin olan “son tv” haber sitesinin “Yargı teşkilatında yılın düğünü” başlıklı haberle gündeme gelmişti. Haberde; Saka’nın oğlu ile eski İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk’ün kızının Ankara İncek’te gerçekleşen düğünlerine o dönem Adalet Bakan Yardımcısı olan mevcut İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Başkanvekili Celal Adan, AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, AYM üyeleri İrfan Fidan, Muhterem İnce ve Recai Akyel ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Mustafa Doğan İnal gibi isimler katılmıştı.