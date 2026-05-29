Genel Sağlık-İş Başkanı Dr. Uğur: Zonguldak Ereğli Sağlık Hayat Merkezi, sağlık hizmetine değil riske açılmıştır

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, Zonguldak Ereğli’de hizmet vermeye başlayan Sağlık Hayat Merkezi ile ilgili yaptığı tespitleri Cumhuriyet ile paylaştı. Merkezde sağlık hizmetinin; plansızlık, sorumsuzluk ve ciddiyetsizlik içerisinde yürütülmeye çalışıldığı gözler önüne serildi.

İnşaatı tamamlanmamış, yeni yapılmasına karşın kullanılan malzemenin kalitesizliğini gösteren zemininden su alan, elektrik tesisatları açıkta duran, çevre düzenlemesi ve bahçe çalışmaları devam eden bir binada sağlık hizmeti sunulmasının; çalışanların ve yurttaşların can güvenliğinin hiçe sayılması anlamına geldiğini söyleyen Uğur, “Henüz teknik altyapısı tamamlanmamış, güvenlik kontrolleri tam anlamıyla sağlanmamış bir yapının hizmete açılması, “önce açalım, eksikleri sonra tamamlarız” anlayışının ürünüdür. Sağlık kurumları deneme tahtası değildir. Emekçilerin güvensiz ortamlarda çalışmak zorunda bırakılması kabul edilemez” dedi.

‘İNSAN SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR’

Verem Savaş Polikliniğinin havalandırma koşulları sağlanamamışken Çocuk Gelişimi ve Adolesan Danışmanlık hizmetlerinin aynı katta planlanmasının ise başlı başına ciddi bir planlama hatası olduğunu belirten Uğur, “Verem Savaş kapsamında kullanılan muayene odalarında yeterli havalandırma sisteminin bulunmaması, bulaşıcı hastalıklar açısından çalışanları ve hizmet alan yurttaşları doğrudan risk altına sokmaktadır. Halk sağlığını korumakla yükümlü olanların, en temel enfeksiyon kontrol önlemlerini dahi alamaması insan sağlığını tehdit etmektedir” diye konuştu.

‘FİZİKİ VE TEKNİK EKSİKLİKLER GİDERİLMELİ’

Aynı bina içerisinde Aile Sağlığı Merkezi’nin de hizmet vermesi nedeniyle gün boyunca çok yoğun hasta ve hasta yakını giriş çıkışı yaşandığını anımsatan Uğur, “Türkiye’de sağlıkta şiddetin ulaştığı boyut herkesin malumudur. Böylesine yoğun bir insan trafiğinin olduğu bir binada güvenlik altyapısı eksik, fiziki koşullar yetersiz ve inşaat faaliyetleri sürerken çalışanların görev yapmaya zorlanması, emekçileri çok yönlü bir tehlikenin ortasında bırakmaktadır. Çalışanlar hem fiziksel güvenlik riskiyle hem de sağlıkta şiddet tehdidiyle karşı karşıya bırakılmaktadır. Bu tablo, çalışan sağlığını, iş güvenliğini ve halk sağlığını ikinci plana atan bir yönetim anlayışının sonucudur. Eksikleri tamamlanmadan binayı hizmete açanlar, ortaya çıkabilecek her türlü olumsuzluğun sorumluluğunu taşımaktadır. Sağlık hizmeti; plansızlıkla, göstermelik açılışlarla ve çalışanların can güvenliği pahasına sürdürülemez. Genel Sağlık-İş olarak yetkilileri derhal göreve çağırıyoruz. Zonguldak Ereğli Sağlık Hayat Merkezi’ndeki tüm fiziki ve teknik eksiklikler giderilmeli, güvenlik ve havalandırma sorunları çözüme kavuşturulmalı, çalışanların ve yurttaşların sağlığını tehlikeye atan bu sorumsuz uygulamaya derhal son verilmelidir. Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin bir şantiye ortamında, güvensiz koşullarda çalıştırılmasına asla sessiz kalmayacağız” ifadelerini kullandı.