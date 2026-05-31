Genel Sağlık-İş: Kaybettiği davalar idarecilere rücu edilmeli

Genel Sağlık-İş Sendikası, idarecilerin kaybettiği davalarda 'idarecilere rücu edilmesi' talebiyle Sağlık Bakanlığına başvuruda bulunduğunu duyurdu. Kendilerinin kazanım elde ettikleri, idarenin ise kaybettiği davalar sonucunda vekalet ücretleri ve yargılama giderleri bakımından idare nezdinde bir kamu zararı oluştuğunu ifade eden sendika, oluşan kamu zararının idari işlemde imzası bulunan idarecilere rücu edilmemesinin sorun oluşturduğunu belirtti.

'CAYDIRICILIK SAĞLANMAMAKTADIR'

Mahkemelerce, “hukuka aykırılığı tespit edilen idari işlemlerin” aynı idareciler tarafından yeniden tesis edilmeye devam edilmesi nedeniyle idare aleyhine vekalet ücreti ve yargılama giderine hükmedildiğini anımsatan sendika tarafından şu açıklama yapıldı:

“Bu durum, kamu kaynaklarının gereksiz yere tüketilmesine neden olmakta, aynı zamanda hukuki güvenlik ve idarenin hukuka bağlılığı ilkelerini de zedelemektedir. Söz konusu ödemeler, idarenin bütçesinden karşılandığı için ilgili idareciler, hukuka aykırı idari işlemlerini ısrarlı bir şekilde devam ettirmekteler ve idari işlemin iptal edilmesi, tek başına, söz edilen idareciler nezdinde bir caydırıcılık sağlamamaktadır. Genel Sağlık-İş olarak, imza attığı hukuka aykırı idari işlemleri, yargı kararlarıyla iptal edilen idarecilere; davacılara, idarece ödenen vekalet ücretleri ve yargılama giderlerinin rücu edilmesi durumunda caydırıcılık unsurunun sağlanabileceği gibi, hukuka aykırı idari işlemlere bu denli kolay imza atılamayacağı kanaatindeyiz. Bu nedenle, devam eden süreçte hukuka aykırı idari işlemleri, idari yargı mercilerince iptal edilen idarecilere oluşan kamu zararının (vekalet ücreti, yargılama gideri vb.) rücu edilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını talep etmek üzere Sağlık Bakanlığına başvuruda bulunulmuştur. Başvurumuzun sonuçlarından siz değerli sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini haberdar edeceğiz."