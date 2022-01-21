Genel Sağlık Sigortası primine yüzde 50 zam yapıldı
Sosyal güvencesi olmayanların sağlık hizmetlerinden yararlanmak için ödemek zorunda oldukları GSS primlerine yaklaşık yüzde 50 zam geldi.
Yeni yılda akaryakıttan elektriğe pek çok ürüne zam gelirken sosyal güvencesi olmayanların sağlık hizmetlerinden yararlanmak için ödemek zorunda oldukları Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerine de “zam” geldi. GSS primleri 107.33 liradan 150.12’ye çıkarıldı. Durumdan şikâyetçi olan pek çok yurttaşın CHP Genel Merkezi’ni arayak sorunlarını aktardığı belirtildi. Yapılan değişikliğin yaklaşık yüzde 50 zam anlamına geldiğini belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, duruma tepki gösterdi.
5 YILDA 3 KAT ARTTI
Primlerin son beş yılda yaklaşık üç kat arttığını vurgulayan İlgezdi, “2017’de GSS primleri 53.33 liraydı. 2020’de bu 88.29 TL’ye yükseldi. Yeni mezuna iş olanağı yaratmayan, işsiz yurttaşlarımıza iş bulamayan hükümet, bir de bu yurttaşlarımızdan zorunlu olarak GSS primi alıyor. Siz bu insanların en temel insani hak olan sağlık hizmetinden yararlanması için her ay prim ödetiyorsunuz, üstelik buna da yüzde 50 zam yapıyorsunuz. Böyle ülke yönetilmez” ifadelerini kullandı.
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