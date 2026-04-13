Gercüş'te sır olay: Genç öğretmen evinde ölü bulundu

Gercüş ilçesine bağlı Kocak Ortaokulunda yaklaşık 7 yıldır görev yapan Ayşegül Yıldırım'dan son iki gündür haber alamayan meslektaşları ve yakınları durumdan şüphelendi.

Telefon aramalarına yanıt vermeyen Yıldırım'ın durumunu kontrol etmek için ikametine giden arkadaşları, kapının açılmaması üzerine durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine sevk edilen güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri, savcılık talimatıyla kapıyı kırarak içeri girdi. Yapılan incelemede, talihsiz öğretmenin cansız bedeniyle karşılaşıldı.

OTOPSİ YAPILACAK

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerin ardından Yıldırım'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

7 yıldır aynı okulda görev yapan ve öğrencileri ile meslektaşları tarafından sevilen bir isim olan Ayşegül Yıldırım'ın ölüm haberi ilçede büyük üzüntüyle karşılandı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme devam ediyor.