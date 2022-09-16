Gercüş'te intihara kalkışan savcı kurtarılamadı
Batman'ın Gercüş ilçesinde Cumhuriyet Savcısı 28 yaşındaki A.S.Y. evinde başına tabancayla ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan A.S.Y. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Batman’ın Gercüş ilçesinde yaklaşık 2 ay önce atanan cumhuriyet savcısı A.S.Y., öğle saatlerinde adliye lojmanlarındaki evinde tabancası ile başına ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. A.S.Y., burada ilk müdahalesinin ardından Gercüş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradan da Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
KURTARILAMADI
Batman'ın Gercüş ilçesinde, evinde başına tabancayla ateş eden ve ağır yaralı olarak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan cumhuriyet savcısı A.S.Y (28), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 28 yaşındaki savcının cansız bedeni, otopsi için hastane morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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