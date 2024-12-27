Gerekçe yasadışı bahis: Sadettin Saran ifade verdi!

İş insanı Sadettin Saran, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında savcılıkta ifade verdi.

Gerekçe yasadışı bahis: Sadettin Saran ifade verdi!
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AA
Yayınlanma: 27.12.2024 - 00:21

Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında ifadeye çağırıldı.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne polis nezaretinde gelen Saran, Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'na ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldı.

SARAN CEPHESİNDEN İLK AÇIKLAMA

Öte yandan Sadettin Saran'ın gözaltına alındığı iddiaları ile ilgili Saran Grup bünyesinde bulunan Ajansspor'dan açıklama geldi:

"Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran’ın gözaltına alındığına dair yapılan haberler kasıtlı ve gerçek dışıdır. Bu haberi yapanlarla ilgili tüm yasal haklar ivedilikle kullanılacaktır."

RTÜK YASADIŞI BAHİS CEZASI VERMİŞTİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Saran'ın sahibi olduğu S Sport ve S Sport Plus platformları aracılığıyla yasadışı bahis reklamı yapıldığını belirterek, Saran'a ait kanallara 'yasa dışı bahis reklamı' cezası vermişti. 

İspanya (La Liga) ve İtalya (Serie A) liglerinin yayıncısı olan kurum, reklam panolarında yer alan yasa dışı bahis reklamlarını kendi iradeleri ile yayınlayamadıklarını belirtmiş ve geçici süre ile bu liglerin yayınını durdurma kararı almıştı.

ÖZLEM GÜRSES'E ZİYARET

Öte yandan Saran, gözaltına alınan ve ardından ev hapsi ile cezalandırılan gazeteci Özlem Gürses'i evinde ziyaret etmişti.


Etiketler: #Özlem Gürses #gözaltı #Yasadışı bahis

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