Gereksiz korna çaldığı için ceza kesilen sürücü çileden çıktı: 'Bu trafikte korna gerekli ki çalıyoruz'
Adana’da gereksiz korna çaldığı için ceza kesilen dolmuş şoförü polise, “Gereksiz korna olur mu? Bu trafikte korna gerekli ki çalıyoruz, ceza gereksiz” diyerek tepki gösterdi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Seyhan Caddesi’nde toplu taşıma araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde gereksiz korna kullanımı başta olmak üzere birçok kural ihlali tespit edildi.
"GEREKSİZ KORNA OLUR MU?"
Gereksiz korna çaldığı için ceza kesilen bir dolmuş şoförü, polis ekiplerine tepki göstererek, “Bu trafikte korna gerekli ki çalıyoruz. Ceza gereksiz. Her yer keşmekeş olmuş durumda, siz gereksiz kornaya takmışsınız. Tek sorunumuz korna, bravo” dedi.
FARKLI İHLALLER TESPİT EDİLDİ
Denetimlerde:
Gereksiz korna çalan 19 sürücüye,
Fazla yolcu taşıyan 10 sürücüye,
Durak harici yolcu indirip bindiren 6 sürücüye,
Kırmızı ışık ihlali yapan 2 sürücüye ve
Seyir halindeyken cep telefonuyla konuşan 2 sürücüye cezai işlem uygulandı.
Adana Emniyeti, trafik kurallarına uyulması için denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.
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