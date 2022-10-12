Geri kayan kamyondan atlayan sürücü yaşamını yitirdi

Bolu’da rampada geri kayan kamyondan atlayan sürücü aracın altına kalarak hayatını kaybetti.

İHA
12 Ekim 2022 Çarşamba, 11:48
Geri kayan kamyondan atlayan sürücü yaşamını yitirdi
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Bolu’nun Kıbrısıcık ilçesinde, Bolu istikametine seyir halinde olan İbrahim Karakaya idaresindeki 14 EV 121 plakalı tavuk kasası yüklü kamyon dik rampayı çıktığı sırada geri kaydı.

Yolda kayan kamyonu durduramayan sürücü Karakaya, aşağı atlamak istediği sırada aracın altında kaldı. 

Olayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde İbrahim Karakaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi. 

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 


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