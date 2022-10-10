Zeytinburnu'nda kamyonun çarptığı 86 yaşındaki Zeliha Şahin öldü

10 Ekim 2022 Pazartesi, 16:16

Feci kaza, öğle saatlerinde Zeytinburnu Telsiz Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, pazar alışverişinden evine dönen 86 yaşındaki Zeliha Şahin'e, yolun karşısına geçtiği sırada 34 DNR 168 plakalı bir zincir markete ait kamyon çarptı.

Kamyonun altına kalan Şahin ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şahin, sağlık ekiplerinin olay yerindeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri çevrede şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan kamyon şoförü ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

"KAMYON HIZLI GİTMİYORDU"

Esnaf Reşat Kızılaslan, "Araba sesini duyup dışarı baktığımda, kadın arabanın altında yatıyordu. Kamyon hızlı gitmiyordu, şoför çaresiz bir şekilde aşağıya indi. Arabanın altında yatan kadını görünce kendisi de perişan oldu. Kendi kafasına vurmaya başladı ama inanın araba hızlı değildi. Bende tam olarak görmedim ama hızlı gitmediğini gördüm. Ben sesi duyduğumda araba gidiyordu ama yavaş gidiyordu. Çevredekiler hemen yardıma koştu. Bilerek olan bir şey değildi. Yaşlı kadının pazardan döndüğünü söyleyenler vardı, kağıt topluyor diyen vardı" ifadelerini kullandı.

Zeliha Şahin'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.