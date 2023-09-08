Gerici açıklamaları ile bilinen Sofuoğlu bu kez gazetemizi hedef aldı: Cumhuriyet’e montajlı iftira

Yayınlanma: 08.09.2023 - 04:24

Güncelleme: 08.09.2023 - 04:24

Kadın Voleybol Milli Takımımızın Avrupa şampiyonluğu üzerine “Yavrularımızı tehdit eden lezbiyenliğe bulaşmış bu kupayı reddediyorum” açıklamasıyla tepki çeken Ebubekir Sofuoğlu, Cumhuriyet gazetesini montaj görselle hedef aldı. Sofuoğlu, “Yavrularımıza lezbiyen bir idol, yeni bir Keriman Halis vakası değil mi?” notuyla ileti paylaştı. Paylaşımındaki görsellerin birisinde, Cumhuriyet gazetesinin 1 Ağustos 1932 tarihli “Türkiye güzeli Keriman Halis H. dünya Kraliçesi intihap edildi” başlıklı birinci sayfası ile “Neticede bu Hıristiyanlığın zaferidir” cümlesinin olduğu iki paragrafın aynı sayfada montajlandığı görüldü. İlgili dönemin sayfalarını incelediğini ve Cumhuriyet’te böyle bir açıklamanın bulunmadığını belirten tarihçi Prof. Dr. Hakkı Uyar, “Tamamıyla Sofuoğlu’nun uydurması ve fotoşopu. Bu adam profesör ve sözde tarihçi. Halkı yanıltmaya ve Cumhuriyet düşmanlığına devam ediyor” dedi. Uyar, “Atatürk, ümmet kimliğine sahip toplumu ortaçağdan 20. yüzyıla taşıdı. Bu konuda en önemli kazanım şüphesiz kadınlara aitti. Bu, laiklik politikaları ve ümmetten millete geçiş politikaları ile mümkün olabildi. Ancak birileri bizi ısrarla ortaçağa götürmeye çalışıyor. Türk çağdaşlaşma hareketini ileriye mi taşıyacağız yoksa ortaçağa ve Ortadoğu bataklığına mı döneceğiz? Mücadele budur” ifadelerini kullandı.

