Gerici yapılar okul saldırıları üzerinden laik ve çağdaş eğitimi hedef almayı sürdürüyor: Hizbuttahrir’den gerici çalışma!

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırılarının ardından gerici yapılar, laik ve çağdaş eğitime yönelik saldırı başlattı. Bu kapsamda; hilafet devleti kurmak için 40 farklı ülkede faaliyet gösteren ve Yargıtay’ca terör örgütü sayılan Hizbuttahrir’ce 16 Nisan’da yapılan yazılı açıklamada; “Asıl suçlu laik düzendir, asıl sorumlular ise bu laik kapitalist düzenin koruyucularıdır. Bu gencecik çocukları profesyonel bir tetikçi soğukkanlılığıyla bu suça sevk eden kimdir? Yıllardır sıralarında diz çürüttükleri laik eğitim sistemi değil midir?” ifadelerinin kullanıldığı açıklama yayımlandı.

‘SEBEP LAİK SİSTEMİN KENDİSİDİR’

Bu açıklamanın ardından ise Hizbuttahrir, propaganda yayını Köklü Değişim Dergisi’nin sosyal medya hesaplarından “Suçlu kim: Gençler mi, laik sistem mi?” başlıklı içerikler üretmeye başladı. Hizbuttahrir’in sözde ilahiyatçılarından “Abdullah İmamoğlu” kod adlı Zekerriya Ceran, açıklamadan 1 gün önce bu başlıkla bir demecini sosyal medyadan paylaştı.

Ceran, konuşmasında; “Bu denli savrulmanın esasını konuşuyorken; bu gençlerin küçük dünyalarında yaşadıkları travmalar, psikolojik sıkıntılar, oyun mübtelalığı ya da bir takım rahatsızlıklarla sınırlandırmak ve bunu esasisebep görmek temelden yanlış bir değerlendirme olacaktır. Bunlar birer sonuçtur. Esasisebep, hilafet enkazı üzerine kurulmuş olan kapitalist laik sistemin bizatihi kendisidir. Uyuşturucu, alkol mübtelası olmuş 15 yaşında elinde pompalıyla okul basan gençlik kapitalist laik sistemin eseridir. 100 yıl önce 15 yaşında cihat meydanlarında ulvi bir gayeyi gerçekleştirmenin gayreti içinde o gençliğin bugünkü akranları cinayet işliyor. Gençliğin bu halde olmasının yegane müsebbibi laik sistemdir” ifadelerini kullandı.

PANEL PROGRAMINA GİRİŞTİ

Ceran’ın gerici programının ardından, örgüt Türkiye’deki yapılanmalarında söz konusu başlıklı paneller düzenlemeye girişti. Bu kapsamda; Köklü Değişim Ankara Çubuk Temsilciliği’nde yazarlardan Remzi Özer, dün aynı başlıklı panel düzenledi.