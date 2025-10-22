Gericiler Beyazıt Meydanı'ndaki etkinliğini hedef gösterdi: İBB'den 'Beyazıt' konseri için açıklama

Gerici gruplar ve iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi, İBB’nin 22 Ekim Çarşamba günü yapacağını duyurduğu “Cumhuriyet ve Gençlik Buluşmaları: Okula Dönüş” etkinliğini hedef gösterdi.

Sosyal medyadan bildiri yayımlayan gericiler, meydandaki camiye olan hassasiyetlerini gerekçe göstererek Beyazıt Meydanı'nda konser saatinde toplanma çağrısı yaptı.

İptal edildiği iddia edilen etkinlikte Hey Dougles! ve Güneş sahneye çıkacak. Cumhuriyet'in ulaştığı İBB kaynakları konserin iptal edilmediğini, etkinliğin başka bir alanda yapılacağını ifade etti.

MÜZE GAZHANE'DE YAPILACAK

İBB, etkinliğin Müze Gazhane'de yapılacağını bildirerek etkinlik tarihinin 27 Ekim Pazartesi gününe alındığını açıkladı.

İBB'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

''Değerli basın mensupları ,

Fatih Kaymakamlığının kararı nedeni ile bugün (22 Ekim Çarşamba) Beyazıt’ta yapılması planlanan “Cumhuriyet ve Gençlik Buluşmaları - Kampüse Dönüş” etkinliğimiz iptal edilmiştir. Etkinliğimiz, 27 Ekim Pazartesi günü Müze Gazhane’de gerçekleşecektir. Saat ve akış bilgisi ayrıca paylaşılacaktır.''

GERİCİLER VE YANDAŞLAR HEDEF GÖSTERDİ

Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Akıncı-Güç isimli gerici grup, etkinliklerin başlaması planlanan saatlerde Beyazıt Camii'nde namaz kılma çağrısı yaptı.

Yeni Şafak'ta yer alan haberde ise kendilerini Akıncı-Güç olarak tanımlayan grupların eylem çağrısına yer verilerek etkinlikler hedef gösterildi. A Haber ve Sabah gazetelerinde yer alan haberlerde ise meydanın Beyazıt Camii'nin yakınında bulunması iptal gerekçesi olarak öne sürüldü.