Gericiler duymasın! Pınar Altuğ'dan pedofiliyi savunan imama verilen cezaya tepki

Yayınlanma: 21.08.2023 - 17:36

Güncelleme: 21.08.2023 - 17:36

Diyanet İşleri Başkanlığı, pedofiliyi savunan ve karma eğitimi hedef alan Şanlıurfa Mevlana Halid Camii İmamı Mehmet Şükrü Dörtbudak’a kınama cezası yanında bir de 500 TL maaştan kesme cezası uyguladı.

Cumhuriyet'in gündeme getirdiği haber sonrasında imama verilen ceza sosyal medyada tepki çekti. 'Çocuklar Duymasın' dizisinde yer alan Pınar Altuğ da cezanın az olmasına değinerek Diyanet'e tepki gösterdi.

"BU KADAR MI YANİ?"

Altuğ, paylaşımında, "Bu kadar mı yani? Hâlâ insanlara seslenebilme hakkı var mı?" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet, Şanlıurfa Mevlana Halid Camisi İmamı Mehmet Şükrü Dörtbudak’ın kadınları ve çocukları giydikleri kıyafetler üzerinden, “Çocuğun kolu, göğsü, her tarafı açık. Ondan sonra pedofili suçtur. Pedofiliyi sen körüklüyorsun” ifadeleriyle hedef almasını gündeme getirmişti. Haberimizin ardından gözaltına alınan Dörtbudak, Emniyet’teki ifadesinin ardından serbest bırakılmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın pedofiliyi savunan ve karma eğitimi hedef alan Şanlıurfa Mevlana Halid Camisi İmamı Mehmet Şükrü Dörtbudak hakkında başlattığı soruşturma sonuçlandı. Cumhuriyet’in edindiği bilgilere göre Diyanet, imam Dörtbudak’a ‘pedofili’ vaazından dolayı kınama cezası ve ‘karma eğitim’ vaazından dolayı ise 500 TL maaştan kesme cezası uyguladı.