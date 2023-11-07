Gericilerden CHP Kartal İlçe binasına 'Hamas' yazılaması

Yayınlanma: 07.11.2023 - 17:13

Güncelleme: 07.11.2023 - 17:13

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kartal İlçe Örgütü Başkanı Mert Polat, binanın girişine ve pankartlara ‘Hamas geldi, Özgür kaç’ ve ‘İsrail=CHP’ yazılarının yazıldığını açıkladı.

Sürecin takipçisi olacaklarını söyleyen Polat, “Biz Filistin davasını sizden öğrenecek değiliz! Filistin halkına dünyanın gözü önünde zulmeden İsrail’e de Filistin davasını hiçe sayan Hamas’a da karşıyız! Yerimiz bellidir! Filistin halkının ve bölgemizde barışın yanıdır” dedi.

Polat ayrıca, bugün saat 17.30’da Kartal İlçe Başkanlığı önünde basın açıklaması gerçekleştireceklerini duyurdu.

ÖZGÜR ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de, “Filistin Davasını Sizden Öğrenecek Değiliz! Kartal İlçe binamız, kime hizmet ettiği belli olmayan, bölgesel savaşları içeriye taşımak isteyen güdümlü vandalların saldırısına uğramıştır. Ortadoğu’da yaşanan kanlı savaşların gerilimini ülkemize taşımayı amaçlayan bu sefil eylemi yapanların kimlerden güç aldığını biliyoruz. Bizim yerimiz her gün İsrail’in zülmüne uğrayan Filistin halkının yanıdır. Kimse bu halkın güvenliği ve barışına kast edemez, kast edenler karşılarında CHP’yi bulur. Bu provokasyonu gerçekleştiren vandallar bulunacak, yargı önünde hesabını verecek!” açıklamasını yaptı.