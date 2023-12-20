Gericilerin Alevi yurttaşları hedef aldığı Maraş katliamı tarihe kara bir leke olarak kazındı: 45 yıldır dinmeyen acı

Yayınlanma: 20.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 20.12.2023 - 04:00

Kahramanmaraş’ta 19-26 Aralık 1978’de yaşanan katliamın üzerinden 45 yıl geçti. Maraş katliamını başlatan olay, 19 Aralık’ta Çiçek Sineması’nda “Güneş Ne Zaman Doğacak” filminin gösterimi sırasında patlayan bir ses bombası oldu. Ülkücülerin izlediği film sırasında yaşanan patlama sonrası dışarı çıkanlar, “Solcular sinemayı bombaladı” sözleriyle CHP il binası, solcuların ev ve işyerlerine saldırdı.

13 İLDE SIKIYÖNETİM

Olayın büyümesiyle Alevi yurttaşlara ait işyerleri yağmalanıp yakıldı. 24 Aralık sabahı şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 25 Aralık gecesi toplanan Bakanlar Kurulu, 13 ilde sıkıyönetim kararı aldı. 19-26 Aralık 1978’de Alevi yurttaşlara yönelik gerçekleşen katliamda 100’ü aşkın yurttaş yaşamını yitirdi. Olayın tanıklarına göre katliamda 500’den fazla kişi yaşamını yitirmişti. Katliamla ilgili 804 kişi hakkında dava açıldı. Sanıklardan 29’u idam, 7’si müebbet hapisle, 321 kişi de ile 24 yıl arasında hapisle cezalandırıldı. Sıkıyönetim mahkemelerinde açılan davalar 1991’e kadar sürdü. İdam ve müebbet dışında hapse mahkûm edilenlerin cezalarında indirim uygulandı. Sıkıyönetim mahkemesinin idam kararları da Yargıtay’ca bozuldu.

‘SAYGIYLA ANIYORUZ’

Katliamın yıldönümüne ilişkin sosyal medyadan paylaşım yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Acıları hafızalarda tazeliğini koruyan Maraş katliamını unutmadık, unutturmayacağız. Katliamın yıldönümünde yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımızı saygıyla anıyorum” dedi.

Atatürkçü Düşünce Derneği’nden yapılan açıklamada ise “Maraş katliamının acısı 45 yıldır aklımızda, yüreklerimizde. Yaşamını yitiren canlarımızı saygıyla anıyoruz...” denildi. 23 Aralık’ta Kahramanmaraş’ta bir anma töreni düzenleneceği öğrenildi.