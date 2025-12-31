Germencik’te Veterinerlik Hizmetleri İhbar Hattı hizmete açıldı

Germencik Belediyesi, sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmalarını güçlendirecek bir adım attı. Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci tarafından duyurulan Veterinerlik Hizmetleri İhbar Hattı, ilçe genelinde 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verecek şekilde faaliyete geçirildi. Yeni uygulama kapsamında çevre ve toplum sağlığını tehdit eden durumlar ile sahipsiz hayvanlara yönelik tespit ve talepler, vatandaşlar tarafından doğrudan ihbar hattına iletilebilecek. Yapılan bildirimler doğrultusunda ekipler, sahipsiz canların güvenli bir şekilde belediyeye ait bakım evine sevkini sağlayacak. Başkan Burak Zencirci, vatandaşların ihbar ve taleplerini telefonla iletebileceğini belirterek, bu hattın hem hayvan refahının korunmasına hem de ilçede daha sağlıklı bir yaşam ortamı oluşturulmasına katkı sağlayacağını ifade etti. Ayrıca Germencik Belediyesi’nden yapılan açıklamada Veterinerlik Hizmetleri İhbar Hattı sayesinde hızlı müdahale ve etkin koordinasyonun sağlanacağı ve uygulamanın vatandaşların duyarlılığıyla birlikte daha güçlü sonuçlar vereceği vurguladı.