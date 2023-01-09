Gevreğin kaderini un fiyatları çizecek

Yayınlanma: 09.01.2023 - 10:36

Güncelleme: 09.01.2023 - 10:36

İzmir’in simgesi haline gelen kumru, boyoz ve gevrek fiyatlarının kaderini unun çuval maliyeti çizecek. Asgari ücret, memur ve emekli maaş zamları sonrasında A’dan Z’ye hemen hemen tüm gıda ürünlerinin fiyatı da peş peşe yükselirken, yurttaşlar arasında artık lüks haline gelen simidin fiyatının durumu da merak konusu oldu.

Ankara’da ve İstanbul’da 7 liraya çıkartılması gündeme gelen simit fiyatları konusunda tartışmalara dair açıklamada bulunan İzmir Pide Gevrek İmalatçıları Esnaf Odası Başkanı Şükrü Erişen, “Simide en son bir ay önce zam yapmıştık. Biz zam yaptıktan sonra asgari ücret arttı, diğer hammadde fiyatlarımız da zamlanarak artıyor. Ankara ve İstanbul’da 7 lira olacağına dair söylentiler var ancak bu da kesin değil. Şu anda zam yapmamak için direniyoruz. Üretim maliyetlerimiz kurtarmıyor, önümüzü göremiyoruz. Esnaf gerçekten zor durumda. İş yerini devreden devredene. Bine yakın üyemiz var ancak önümüzdeki süreçte bu tablo nasıl olur hiç bilemiyoruz. Gevrek imalatçıları olarak bu süreçte fedakarlık yapıyoruz ve birikimlerimizi yiyoruz. Zam yapmamak için direnebildiğimiz kadar direneceğiz. Yaptığımız zam bize zarar veriyor. Bu sefer insanlar simit almaktan vazgeçiyor. Yurttaşlarımız zaten son dönemde peş peşe zamlarla karşı karşıya. Evet zarar ediyoruz ama zam çözüm değil. Fırıncılar bir iki ay içerisinde bize mutlaka zam talebiyle gelecektir. Geçen sene 300 lira civarında olan bir çuval unun fiyatı şu anda 650 lira seviyesinde. Unun fiyatı arttığında gevreğe zam yapmak zorunda kalırız” diye konuştu.



